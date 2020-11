M5s:gruppo riscrive Statuto, stop indicazioni iscritti

ROMA, 03 NOV - Nervi tesi nel gruppo M5s della Camera dove è al lavoro un tavolo per la modifica dello statuto del gruppo parlamentare. Modifiche che, stando alle indiscrezioni, avrebbero fatto infuriare una parte dei deputati del Movimento. Dalle carte che l'Ansa è in grado di visionare sarebbero infatti rivoluzionari i cambiamenti che il gruppo si appresterebbe a fare alle regole che disciplinano il suo funzionamento: tra questi l'eliminazione della parte che attribuisce anche agli iscritti M5s la possibilità di determinare l'attività parlamentare. Ma sono molte altre le modifiche che potrebbero arrivare e riguardano le nomine, le espulsioni, gli effetti delle mancate rendicontazioni e soprattutto l'eliminazione di Rousseau e del blog delle Stelle come luogo di acquisizione dell'indirizzo politico. (ANSA).