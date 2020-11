Nas nelle sedi 118, rilevate carenze igienico-sanitarie

CAMPOBASSO, 03 NOV - Rilievi dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione di Campobasso sulle condizioni igienico-sanitarie in alcune sedi del 118 Molise. Nel corso dei controlli condotti dai militari del Nas, presentatisi a sorpresa anche nella postazione di Termoli e Santacroce di Magliano (Campobasso), sono state riscontrate carenze non solo igienico-sanitarie, ma anche sulla documentazione riferita al Dvr (Valutazione del rischio). Intanto le ispezioni continuano e non si escludono possibili "visite" anche negli ospedali. (ANSA).