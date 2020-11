Covid: apre sesto reparto dedicato in ospedale Cagliari

CAGLIARI, 03 NOV - Sarà aperto domani mattina il nuovo reparto per pazienti positivi al coronavirus al Santissima Trinità di Cagliari, il primo Covid-Hospital della Sardegna. La direzione sanitaria ha 'recuperato' altri 22 posti nel reparto di chirurgia generale. È il sesto reparto covid aperto al Santissima che complessivamente ha 190 posti comprese le terapie intensive. Attualmente il pronto soccorso dell'ospedale di Is Mirrionis è solo dedicato alle persone affette da coronavirus, gli altri pazienti sono stati dirottati all'ospedale Marino dove è stata trasferita anche una equipe medica e infermieristica. Sempre al Marino vengono eseguiti i primi tamponi per verificare la positività al virus e i pazienti poi vengono trasferiti al Covid-Hospital. Per questa ragione vengono spesso segnalate, come anche stamattina, file di ambulanze davanti al nosocomio che si affaccia sulla spiaggia del Poetto. (ANSA).