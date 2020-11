Cops, a dicembre su Sky la nuova commedia di Miniero

ROMA, 03 NOV - Sono convinti di essere astuti, spericolati, insospettabili, ma forse sono anche un po' criminali i protagonisti di Cops - Una banda di poliziotti, il nuovo titolo Sky Original prodotto da Sky e Banijay Italia, in prima tv lunedì 14 e 21 dicembre su Sky Cinema, anche in streaming su Now Tv, di cui è stato rilasciato il trailer. Sono i poliziotti del commissariato di Apulia, un piccolo centro del sud Italia a pochi chilometri da Lecce. Il commissariato è destinato a chiudere per assenza di crimini e per il gruppo di poliziotti c'è solo una possibilità per non essere licenziati: creare loro stessi dei reati in città. Diretto da Luca Miniero (Benvenuti al Sud e Sono tornato), il film è interpretato da un cast corale con alcuni tra gli interpreti più amati dal pubblico: Claudio Bisio, Stefania Rocca, Pietro Sermonti, Francesco Mandelli, Dino Abbrescia, Giulia Bevilacqua, Guglielmo Poggi e Giovanni Esposito. Il commissario Cinardi (Claudio Bisio) è appena arrivato ad Apulia: dopo un passato da grande poliziotto ora conta i giorni che lo separano dalla pensione, e non c'è posto migliore della "città più tranquilla d'Italia". Margherita Nardelli (Stefania Rocca) è l'integerrima dirigente della Polizia di Stato, in "missione" ad Apulia per la chiusura del commissariato. Troverà lì una squadra di poliziotti imperfetti ma con grande cuore. Benedetto Starace è per tutti Benny The Cop (Francesco Mandelli), ossessionato dai polizieschi americani. Ex bello, ex playboy, ex uomo d'azione, Nicola O'Sicc (Pietro Sermonti) è ora l'indolenza fatta persona. Sposato con Maria Crocifissa e padre di due figli, nella vita ha deciso di prendersela comoda. Maria Crocifissa (Giulia Bevilacqua) è agente di polizia ad Apulia, ma anche moglie, cuoca, psicologa e mamma. Per l'esattezza di tre figli, se si include il marito e collega Nicola. Tonino (Dino Abbrescia) ha un chiosco davanti alla Questura, ma è un personaggio solo apparentemente ordinario e mite. Tommaso (Guglielmo Poggi) lavora al commissariato come centralinista, è gay ed è l'unico in paese ad aver fatto coming out. Anaconda (Giovanni Esposito) è il boss della zona "fuori Apulia". (ANSA).