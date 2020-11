Covid: Salvini, governo e maggioranza in confusione

ROMA, 03 NOV - "Collaborazione si fa in Parlamento. Vediamo il governo confuso, che passa di decreto in decreto, che si chiede oggi chi chiudiamo. E la Camera che si occupa di omotrasnfobia ci fa capire la confusione in cui regna la maggioranza". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa al Senato. (ANSA).