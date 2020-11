Covid: Ue, strategie Stati su test entro 14 giorni

BRUXELLES, 02 NOV - "Affinché l'Ue sia efficiente nei test" sul Covid-19, "occorre un approccio europeo per la loro approvazione ed il loro utilizzo. Abbiamo bisogno del riconoscimento reciproco dei test e dei loro risultati. In caso contrario può diventare un serio ostacolo per i viaggi. Ho chiesto a tutti gli Stati membri di presentare strategie nazionali sui test nelle prossime due settimane, in modo da poter vedere dove sono le lacune e cosa può essere migliorato". Così la commissaria alla Salute, Stella Kyriakides, in un'intervista all'ANSA. (ANSA).