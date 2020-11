A Milano Esercito prepara drive-through più grande d'Italia

MILANO, 02 NOV - E' in via di completamento l'allestimento da parte dell'Esercito, nel parcheggio del Parco Trenno a Milano, del drive through per i tamponi per il coronavirus, il più grande d'Italia come lo ha definito il ministero della Difesa. A quanto si apprende, sarà operativo non prima del fine settimana. "Sarà possibile effettuare circa mille tamponi al giorno - ha spiegato il capitano Riccardo Luzzi, del I Reggimento Trasmissioni di Milano -. Stiamo realizzando una struttura con otto linee di prelievo: il personale militare sanitario raccoglierà i tamponi che successivamente saranno processati dall'Ats di Milano". Nato per i Mondiali di Italia '90 e possibile sede di una moschea, l'enorme parcheggio di via Novara, alla periferia nord-ovest di Milano poco distante da San Siro, servirà ad alleggerire la pressione sui drive-through attivi negli ospedali. Restando sempre a bordo della propria auto, chi dovrà fare il tampone prima effettuerà l'accettazione con il personale Ats, poi si sottoporrà al tampone rapido eseguito da medici militari in una delle cinque tensostrutture quadrate di 12 metri per lato, e attenderà il risultato posteggiato nel parcheggio. Se positivo, dovrà infine effettuare il tampone molecolare sotto un'altra tensostruttura. In mattinata sono cominciati i lavori per allestire un'altra struttura del genere nel parcheggio di Romolo e una terza è prevista nei pressi dell'aeroporto di Linate. (ANSA).