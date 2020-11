Conte,strategie misure da modulare in base a Regioni

ROMA, 02 NOV - EMBED START Image {id: "editor_0"} Il premier Giuseppe Conte nel corso delle comunicazioni alla Camera dei Deputati, sulla situazione epidemiologica e sulle eventuali ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, Roma, 2 novembre 2020. ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI EMBED END Image {id: "editor_0"} "Alla luce dell'ultimo report di venerdì e della situazione particolarmente critica in alcune regioni siamo costretti a intervenire in un'ottica di prudenza per mitigare il contagio con una strategia che va modulata sulle differenti criticità" delle Regioni. Lo afferma il premier Giuseppe Conte alla Camera. (ANSA).