Pmi manifattura Italia sale a 53,8, top da marzo 2018

ROMA, 02 NOV - L'indice Pmi manifatturiero, che registra la fiducia dei responsabili degli acquisti delle imprese in Italia, sale a 53,8 punti a ottobre dai 53,2 punti di settembre. E' il livello più alto da marzo 2018. L'indicatore, rilevato da Ihs Markit segnala crescita per il quarto mese di fila posizionandosi sopra quota 50 che rappresenta la soglia di demarcazione tra espansione e contrazione del ciclo. Anche in Germania si evidenzia un rafforzamento con l'indice Pmi dell'attività manifatturiera che segna un'accelerazione a ottobre passando a 58,2 punti da 56,4 di settembre. In Francia, il Pmi manifatturiero e' rimasto sostanzialmente stabile a ottobre a 51,3 punti rispetto a 51,2 di settembre. Per l'intera Eurozona l'indice Pmi manifatturiero sale ai massimi da luglio 2018 a ottobre con un rialzo a 54,8 punti da 53,7 di settembre. (ANSA).