Gigi Proietti è morto

ROMA, 02 NOV - E' morto Gigi Proietti, nel giorno del suo 80mo compleanno. ''Nelle prime ore del mattino è venuto a mancare all'affetto della sua famiglia Gigi Proietti. Ne danno l'annuncio Sagitta, Susanna e Carlotta. Nelle prossime ore daremo comunicazione delle esequie''. spiega la famiglia. Gigi Proietti, che proprio il 2 novembre avrebbe compiuto 80 anni, era ricoverato in clinica da qualche giorno perchè non si sentiva molto bene, e stava facendo accertamenti per uno stato di affaticamento. Poi nel tardo pomeriggio di domenica ha avuto un malore, uno scompenso cardiaco. Per questo era stato ricoverato in terapia intensiva nella clinica romana in condizioni serie. Poi l'annuncio della morte. (ANSA).