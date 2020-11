Trump, pronto a battaglia legale su voto

NEW YORK, 02 NOV - Donald Trump smentisce che dichiarerà vittoria prima dei risultati ufficiali ma segnala chiaramente di essere pronto a una battaglia legale per prevenire che i voti siano contati dopo l'Election Day. "Andremo con gli avvocati" dice riferendosi in particolare alla Pennsylvania, stato al quale la Corte Suprema ha concesso di conteggiare i voti per posta fino a tre giorni dopo l'Election Day, l'importante è che le schede siano state spedite entro il 3 novembre.