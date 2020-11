Feste Halloween a Roma in casa,club e hotel,multe e chiusure

ROMA, 01 NOV - Scoperta dalla polizia una festa di Halloween in un un circolo a Roma, nonostante i divieti previsti dall'ultimo Dpcm. Il club in zona Nomentana, che aveva organizzato una festa in maschera, è stato chiuso per 5 giorni. I poliziotti della Divisione Amministrativa e Sociale hanno scoperto all'interno della sala da ballo, allestita in perfetto stile Halloween, circa 60 persone la maggior parte senza mascherina e senza rispettare il distanziamento. Nella sala ristorante, inoltre, l'organizzatore stava partecipando a una cena di compleanno con una tavolata di 15 persone. Ai partecipanti saranno effettuate sanzioni dai 400 ai mille euro. Una festa è stata scoperta dai carabinieri in un'abitazione su via Cassia a Roma nella notte di Halloween. Ad intervenire ieri sera i carabinieri del comando Tomba di Nerone che hanno sorpreso nella casa di una 63enne, dove c'era musica ad alto volume, 26 persone di diversi nuclei familiari e senza mascherine. Verranno sanzionati come previsto dalle norme per il contenimento della diffusione del Covid 19. Scoperti la scorsa notte dalla polizia locale festeggiamenti di Halloween in un albergo al centro storico di Roma. Circa 80 le persone presenti. Secondo quanto si è appreso, apparentemente sembrava tutto regolare: pernottamento comprensivo di cena per i clienti, ma all'interno gli agenti avrebbero accertato diverse violazioni delle disposizioni anti Covid, dal mancato distanziamento tra i tavoli alla presenza di numero eccessivo di persone allo stesso tavolo. Oltre alle sanzioni previste è scattata la diffida per il titolare che ha provveduto al ripristino dello stato dei luoghi posizionando regolarmente i tavoli e la distanza tra i clienti. (ANSA).