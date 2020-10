Spari ad un prete ortodosso a Lione, aggressore in fuga

LIONE, 31 OTT - Un prete ortodosso è stato ferito a colpi di arma da fuoco a Lione. L'aggressore è in fuga, riferisce la polizia. Secondo quanto si apprende dalla tv Bfm, il prete è stato colpito mentre stava chiudendo la chiesa da un uomo armato di fucile. Il religioso sarebbe stato medicato sul posto prima di essere portato via in ambulanza, sarebbe in prognosi riservata ma cosciente. L'autore dell'attentato è in fuga. (ANSA).