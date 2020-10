L'Austria torna in lockdown, ristoranti e hotel chiusi

VIENNA, 31 OTT - L'Austria torna in lockdown per contenere la pandemia: il governo ha deciso, tra l'altro, la chiusura di ristoranti e hotel fino al 30 novembre. Lo ha annunciato il cancelliere Kurz. Il governo austriaco ha comunicato una nuova stretta, con l'istituzione del coprifuoco e la chiusura di ristoranti, alberghi, istituzioni culturali e sportive, nel tentativo di arginare la seconda ondata della pandemia. "Un secondo blocco è in vigore da martedì fino alla fine di novembre", ha annunciato il cancelliere Sebastian Kurz in conferenza stampa. (ANSA).