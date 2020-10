Venezia, si rompe tubo acquedotto, campo S.Polo allagato

VENEZIA, 31 OTT - Campo San Polo a Venezia, la seconda piazza più grande della città dopo San Marco, è completamente allagato da stamane a causa della rottura di un tubo dell'acquedotto. Non c'entra quindi l'alta marea stavolta: la grande area è sommersa da diversi centimetri di acqua per un incidente idraulico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, e i tecnici della Veritas, l'azienda acquedottistica, per fermare la fuoriuscita e mettere in sicurezza il campo. (ANSA).