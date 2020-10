Covid: contagiata durante Tso anziana, grave dottoressa

SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 30 OTT - Una dottoressa di medicina generale di 53 anni di Folignano (Ascoli Piceno) è ricoverata in Rianimazione per Covid-19 all'ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto. Le sue condizioni sono gravi, anche se nella giornata di oggi sono stati registrati incoraggianti segnali di miglioramento. Secondo fonti ospedaliere, la 53enne ha contratto il Covid mentre, in servizio come guardia medica, stava eseguendo un Tso ad una paziente anziana con problemi psichiatrici e positiva al Coronavirus che, nella concitazione, le ha strappato la mascherina, di fatto contagiando lei e l'equipaggio dell'ambulanza. L'episodio accaduto qualche settimana fa. all'inizio non aveva preoccupato la dottoressa che aveva continuato il proprio lavoro. Poi sono comparsi i sintomi e le sue condizioni sono peggiorate fino a richiedere il ricovero in rianimazione. (ANSA).