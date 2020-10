Covid: Ue sollecita un approccio comune alla quarantena

BRUXELLES, 30 OTT - Le posizioni dei Paesi europei sulla quarantena per il Covid "sono molto divergenti" ma un approccio congiunto è "l'unica via da seguire" per "conquistare la fiducia dei cittadini". Lo ha detto la commissaria europea alla Salute Stella Kyriakides ai ministri della Salute riuniti in teleconferenza invitandoli a dare alle misure di isolamento "maggiore coerenza e prevedibilità per conquistare la fiducia dei cittadini". "Tra poche settimane - ha aggiunto - proporremo un approccio europeo alle quarantene: l'unica via da seguire può essere una soluzione europea concordata congiuntamente". (ANSA).