Piemonte verso Dad al 100% alle Superiori

TORINO, 30 OTT - Didattica a distanza al 100% alle Superiori, per tutte le classi. E' il provvedimento su cui sta lavorando in queste ore la Regione Piemonte, che potrebbe adottare una nuova ordinanza al riguardo. In mattinata è previsto un confronto finale con l'Ufficio scolastico regionale, che è già informato della intenzione della Regione. Il provvedimento dovrebbe essere in vigore da lunedì. (ANSA).