Whirlpool: Conte, azienda non riesce a dare prospettiva

ROMA, 30 OTT - Nel corso di una videoconferenza ieri con l'ad di Whirlpool Bitzer "abbiamo messo a disposizione tutto, spiegando anche che possiamo fare oggi cose che in passato non si potevano fare, vista la disattivazione delle stringenti regole europee per gli aiuti degli Stati membri alle imprese. Ma Bitzer ha spiegato che non riescono a creare una prospettiva industriale per Napoli per rendere competitiva la produzione". Così, secondo quanto riportato da fonti sindacali all'Ansa, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso del tavolo con i sindacati sulla vertenza Whirlpool. (ANSA).