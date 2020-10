Covid: Tajani, governo ascolti le proposte del centrodestra

ROMA, 30 OTT - "In un momento di crisi sanitaria ed economica, le opposizioni devono essere parte delle scelte per la tutela della salute e per la salvezza dell'economia. Questo significa che il governo deve ascoltare le proposte del centrodestra per poi dare risposte concrete ai cittadini": lo ha detto questa mattina ai microfoni di Radio anch'io il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. "Fino ad oggi questo non è successo - ha sottolineato Tajani -: Il governo ha voluto fare tutto da solo, respingendo ogni nostra idea, ponendo la questione di fiducia, bocciando tutti gli emendamenti che sono stati presentati ai diversi provvedimenti". Tajani ha poi commentato che i "cinque miliardi stabiliti per risarcire le categorie colpite dal decreto del presidente del Consiglio non sono sufficienti, ne servono almeno 20, ci sono i soldi del Mes". (ANSA).