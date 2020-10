Mattarella,crisi profonda,risparmio aiuti ripartenza

ROMA, 30 OTT - "Questa Giornata si tiene durante una crisi profonda, che richiede misure urgenti per salvaguardare il presente e, soprattutto, il futuro della nostra società. Il risparmio, tradizionale patrimonio del nostro Paese - la cui tutela è sancita dalla Costituzione - può concorrere alla ripartenza". Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata Mondiale del Risparmio, in un messaggio inviato al Presidente dell'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A., Francesco Profumo. "La grave situazione economica e le preoccupazioni per la diffusione dei contagi - sostiene il Capo dello Stato - hanno indotto un sensibile aumento del tasso di risparmio di famiglie e imprese. Queste risorse, se adeguatamente utilizzate, potranno contribuire a sostenere una rapida ripresa di consumi e investimenti, una volta domata la pandemia e ridotta l'incertezza sulle prospettive future. È indispensabile creare le condizioni utili a ristabilire un clima di fiducia". (ANSA).