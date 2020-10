Dpcm: sit-in in piazza a Taranto, 'No lavoro no tasse'

TARANTO, 29 OTT - "Futuro per i nostri figli. No lavoro uguale no tasse". E' una della frasi riportate sugli striscioni mostrati durante la manifestazione di protesta, che si è svolta in serata a Taranto, in piazza Immacolata, contro le restrizioni dell'ultimo Dpcm sull'emergenza Coronavirus. L'iniziativa è stata organizzata da un gruppo di commercianti, imprenditori, artigiani, partite Iva, operatori culturali e gestori di palestre e attività sportive. La piazza si è via via riempita nel corso della serata. "Noi - ha sottolineato un ristoratore - vogliamo solo lavorare. Con le limitazioni del Decreto non riusciremo neppure a sopravvivere, molti di noi saranno costretti alla chiusura". I titolari delle attività penalizzate dall'ultimo decreto chiedono al Comune di "cancellare le tasse del 2020, diversamente da quanto avvenuto per la Tari che ci è arrivata da pagare per intero". Dal palco ha parlato anche il dottor Pasquale Bacco, medico legale campano, che ha voluto minimizzare la pericolosità degli effetti del Coronavirus. "Sono qui - ha detto - per portarvi un messaggio di speranza. Sono uno dei medici che ha fatto le autopsie. I medici di Taranto dovrebbero essere qui per dire che i negozi non andrebbero chiusi, che le palestre non andrebbero chiuse. Abbiamo il 30 per cento di suicidi in più". "Noi - ha osservato ancora Bacco - questo virus l'abbiamo visto, lo abbiamo sequenziato. Questo virus non ha ucciso nessuno, è una grande invenzione, si stanno uccidendo le persone nei pronto soccorso e negli ospedali". (ANSA).