Marcucci chiede verifica. Pd, è lunare, fiducia in Conte

ROMA, 29 OTT - Scontro nel Pd dopo che in Aula al Senato il capogruppo dem Andrea Marcucci ha chiesto a Conte la verifica di governo per valutare "se i ministri sono adeguati". Parole subito smentite dal vicecapogruppo al Senato Mirabelli che definisce "lunare" in questo momento parlare di rimpasto. Interviene anche il leader Nicola Zingaretti: "Massima fiducia nel governo e nei ministri". (ANSA).