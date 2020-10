Covid: Gallera, finora Governo nazionale deficitario

MILANO, 29 OTT - "Finora chi è stato deficitario è stato il governo nazionale. Non è un problema di mettere le Regioni contro il Governo né il Governo contro le Regioni. Ma il disegno è irrealistico". Così l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera ha risposto alla domanda se sarebbe pronto a 'rinunciare' ai suoi poteri per gestire la pandemia a favore di un organo centrale, durante un collegamento con l'Aria che tira su La 7. "In questi mesi quelli in grado di dare le risposte sono state le Regioni" mentre il Governo "ha dimostrato che quando ha avuto le competenze esclusive non è stato in grado di agire in maniera efficace e tempestiva. La realizzazione delle terapie intensive oggi la deve fare il governo che ha i poteri e le risorse, così come il tema dell'approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale. L'accordo con i medici di medicina generale sui sierologici agli insegnanti l'ha fatto il Governo, e in Lombardia hanno aderito il 6%. Sui trasporti solo in Lombardia abbiamo bisogno di 200 milioni di euro per coinvolgere il trasporto privato turistico da utilizzare per gli studenti e la risposta da agosto a oggi è stata zero". "Poi - ha concluso - non è una corsa gli uni contro gli altri, lavoriamo insieme in questo momento". (ANSA).