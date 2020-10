Nizza: la Turchia condanna 'con forza' l'attacco

ISTANBUL, 29 OTT - La Turchia condanna "con forza" l'attentato di oggi a Nizza. "Nessun motivo può giustificare l'uccisione di una persona né la violenza. È evidente che chi organizza un tale attacco brutale in un luogo di culto sacro non ha valori religiosi, umanitari e morali", scrive in una nota il ministero degli Esteri di Ankara. "Siamo solidali con il popolo francese, e in particolare con i cittadini di Nizza, contro il terrorismo e la violenza", aggiunge la Turchia, protagonista negli ultimi giorni di dure accuse di "islamofobia" alla Francia per le vignette su Maometto di Charlie Hebdo. (ANSA).