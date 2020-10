Per anni picchia e violenta la moglie, arrestato a Foggia

ROMA, 29 OTT - Per anni ha maltrattato i tre figli e la moglie, costringendo quest'ultima ad avere rapporti sessuali contro la sua volontà. È quanto accertato a Foggia della Polizia, che ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip nei confronti di un foggiano di 42 anni. L'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. A quanto si apprende i due sono sposati da oltre 20 anni e da sempre - riferisce la moglie - lei ha dovuto subire pesanti insulti e violenze da parte del marito. Cresciuti i figli, l'uomo ha iniziato a picchiare anche loro; in particolare offendeva con pesanti insulti le figlie quando - a suo dire - indossavano abiti non adatti o si truccavano un po'. Nel corso degli anni l'uomo ha spesso preteso rapporti sessuali contro il volere della donna, che usualmente si concedeva per evitare episodi a cui avrebbero potuto assistere i figli. (ANSA).