Dpcm:Boschi,non ci convince,fiducia a governo non viene meno

ROMA, 29 OTT - "Non ci vogliono doti di chiaroveggenza per immaginare che a breve staremo in quest'Aula per parlare di nuovi provvedimenti perché questo, a nostro avviso, non servirà a fermare i contagi". Lo dice la capogruppo di Iv Maria Elena Boschi intervenendo in Aula sull'informativa del premier Giuseppe Conte. "Noi le riconosciamo di aver sempre avuto una prudenza, a differenza di chi ha cavalcato le paura, in quest'Aula ma anche tra i consiglieri del governo. Tuttavia noi di Iv non siamo convinti di questo Dpcm. Glielo abbiamo detto in tutte le riunioni. Ovviamente ciò non fa venir meno la fiducia in questo governo", aggiunge. (ANSA).