Tercas: Corte Ue, respingere ricorso Antitrust Bruxelles

BRUXELLES, 29 OTT - La Corte Ue "dovrebbe respingere" l'impugnazione della Commissione contro la sentenza con cui il Tribunale ha bocciato la decisione dell'antitrust Ue sulla vicenda Tercas. E' quanto sostiene in sintesi l'avvocato generale della Corte Tanchev nelle sue conclusioni "Il Tribunale - si legge in una nota - ha correttamente ritenuto che tali misure non costituivano aiuti di Stato, poiché non comportavano l'uso di risorse statali e non erano imputabili allo Stato". Le conclusioni sono state rese note in vista della sentenza che sarà emessa tra qualche tempo. (ANSA).