Mostra su Tiepolo per la prima volta a Milano, alle Gallerie

MILANO, 28 OTT - Un viaggio nell'universo pittorico del Tiepolo dai primi anni a Venezia alla sua formazione internazionale, con Milano come fulcro della sua attività. L'azzurro luminoso dei capolavori del maestro veneziano arriva per la prima a volta a Milano con la mostra 'Tiepolo. Venezia, Milano, l'Europa', presentata alle Gallerie d'Italia - Piazza Scala, sede museale meneghina di Intesa Sanpaolo. L'esposizione, la prima dedicata all'artista nel capoluogo lombardo, che lui considerava una sorta di seconda patria, sarà aperta al pubblico da venerdì 30 ottobre fino al 21 marzo 2021. "Mi risulta che questa sia una delle poche grandi mostre che si riescono ad allestire in Italia ora", ha detto Giovanni Bazoli, presidente emerito di Intesa Sanpaolo, che ha ribadito la "responsabilità sociale" che avverte il Gruppo, non solo nei confronti delle emergenze sociali, ma anche della cultura. Il percorso - a cura di Fernando Mazzocca e Alessandro Morandotti, con il coordinamento generale di Gianfranco Brunelli - include una settantina di opere di Tiepolo e di suoi contemporanei, alcune provenienti da importanti musei internazionali come il Prado di Madrid e la National Gallery di Londra. Ruolo importante, anche grazie alle nuove tecnologie, hanno gli affreschi realizzati a Milano nei palazzi Archinto, Casati Dugnani e Clerici senza contare che per la prima volta, grazie a sensazionali restauri, il pubblico avrà l'occasione di ammirare gli affreschi staccati di Sant' Ambrogio e di Palazzo Gallarati Scotti. (ANSA).