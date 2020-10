Regeni: pm Roma verso chiusura delle indagini

ROMA, 28 OTT - La Procura di Roma è pronta a chiudere le indagini in relazione al rapimento, alle torture e all'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso nel febbraio 2016 al Cairo. Si avvicina, infatti, la scadenza dei due anni dall'iscrizione nel registro degli indagati (avvenuta il 4 dicembre del 2018) da parte del pm Sergio Colaiocco dei cinque agenti della National Security egiziana. Un termine che il team investigativo di Ros e Sco farà presente oggi al Cairo nel vertice in corso da questa mattina con gli omologhi egiziani. La Procura di Roma non ha ancora ricevuto riscontri concreti alla rogatoria inviata alle autorità del Cairo nell'aprile del 2019 e nulla di rilievo è emerso dopo la videoconferenza del primo luglio scorso tra il procuratore capo Michele Prestipino, lo stesso Colaiocco e la delegazione dei magistrati egiziani. In quella occasione i pm capitolini avevano chiesto risposte in tempi rapidi "sull'elezione di domicilio da parte degli indagati, sulla presenza e sulle dichiarazioni rese da uno degli indagati in Kenya nell'agosto del 2017, e su altre attività finalizzate a mettere a fuoco il ruolo di altri soggetti della National Security che risultano in stretti rapporti con gli attuali cinque sotto inchiesta". Ai fini delle valutazioni in corso, oltre al vertice di oggi in Egitto, i team investigativi potrebbero tornare a rivedersi, a breve, a Roma. (ANSA).