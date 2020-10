Conte, in nuovo contratto medici base più facili tamponi

ROMA, 28 OTT - "Abbiamo inserito nel dl ristori misure di sostegno immediato anche a lavoratori e imprese non direttamente interessati" dalle misure restrittive, "i livelli di ristoro sono differenziati a secondo del pregiudizio subito dalle categorie". Lo dice il premier Giuseppe Conte nel corso del rpemier Question Time alla Camera. "Abbiamo predisposto interventi volti a rafforzare la risposta sanitaria" alla pandemia con risorse da "30 mln" di euro per tamponi rapidi con medici e pediatri. " Nel momento in cui vi parlo - afferma Conte - credo sia stato annunciato il rinnovo del contratto di categorie che faciliterà proprio, tra le clausole inserite, il coinvolgimento di medici di base e pediatri di libera scelta nella somministrazione dei tamponi", spiega il premier. (ANSA).