Conte sentirà Whirpool, soluzione per continuità azienda

ROMA, 28 OTT - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, d'intesa con il ministero dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, nelle prossime ore contatterà i vertici della multinazionale Whirlpool per assicurare la massima premura del governo per una soluzione nel segno della continuità aziendale e della protezione di un presidio produttivo essenziale per l'intero territorio campano. E' quanto spiega in una nota Palazzo Chigi. (ANSA).