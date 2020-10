M5s: Rousseau, non siamo proprietari dati iscritti

ROMA, 28 OTT - Rousseau non è proprietaria dei dati degli iscritti, la cui titolarità è del M5s e quindi dell Capo Politico suo rappresentante legale, mentre i nominativi degli iscritti non possono essere resi pubblici così come l'elenco degli iscritti di ogni singola regione non può essere dato ad attivisti o eletti. Sono solo alcuni dei "chiarimenti" che l'associazione Rousseau fa con la pubblicazione del pamphlet sulle "verità e false credenze" sul M5s. Le precisazioni sulla titolarità sui dati degli iscritti è al centro dello scontro tra le diverse anime del Movimento anche in relazione all'organizzazione degli Stati generali. Nel libretto di Davide Casaleggio si ricorda anche che non possono essere "indette votazioni limitate solo ad iscritti con profilo pubblico". Ma anche che l'Associazione Rousseau "opera in qualità di Responsabile del trattamento dei dati". (ANSA).