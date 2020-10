Omicidio nella notte nell'Alessandrino, ucciso 43/enne

ALESSANDRIA, 28 OTT - Omicidio nella notte a Casale Monferrato, nell'Alessandrino. Secondo le prime informazioni, il delitto sarebbe maturato all'interno di una coppia per motivi di gelosia. Sarebbe stato Luca Meloni, 43enne originario di Cagliari, a uccidere il compagno Fabio Spiega, artista suo coetaneo originario di Recco (Genova). Sul posto la polizia di Casale Monferrato con gli agenti della Questura di Alessandria e del Gabinetto di Polizia Scientifica con il medico legale. L'omicidio è avvenuto in un alloggio di via Caccia. (ANSA).