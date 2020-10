Dpcm: Faraone, decisi 15 giorni per verificare effetti

ROMA, 28 OTT - "Nel vertice di ieri sera si sono decise due cose, da una parte la proposta di Conte di verificare tra quindici giorni gli effetti del Dpcm, proposta che noi abbiamo accolto pur non avendo condiviso le scelta fatte e avendolo detto in tutte le sedi in cui era possibile dirlo, istituzionali e di maggioranza, la prossima volta faremo le riunioni in streaming per dimostrare che è così. Seconda questione importantissima è che si anticipa il tavolo politico che si era rinviato a dopo gli stati generali del M5S, per vedere la strategia di questo Governo d'ora in avanti, ad esempio sul tema del Mes e su tutte le altre questioni che riguardano i punti critici del Governo. Conte non ha dato una data precisa ma a stretto giro ci vedremo per capire come andrà avanti questa legislatura". Lo ha detto a Start su Sky TG24 il capogruppo di Italia Viva in Senato Davide Faraone. (ANSA).