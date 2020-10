Mlb, i Dodgers vincono le World Series

ARLINGTON (USA), 28 OTT - I Los Angeles Dodgers hanno vinto per la prima volta in 32 anni le World Series, la finale della lega professionistica di baseball nordamericana Mlb, battendo 3-1 i Tampa Bay Rays ieri sera ad Arlington in Texas e aggiudicandosi la serie per 4-2. E' il settimo titolo di campionato per i Dodgers, sesta squadra di maggior successo nella storia. Molto più avanti i New York Yankees con 27 titoli, seguiti da St. Louis Cardinals (11), Botston Red Sox, Oakland Athletics (9) e San Francisco Giants (8).