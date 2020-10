Covid: 611 casi e 13 morti in Puglia

BARI, 27 OTT - Sono 611 i casi di nuovi positivi al Covid-19 registrati oggi su 5147 test in Puglia e 13 i decessi: 10 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto e uno nel Barese. Dei nuovi casi 239 sono in provincia di Bari, 142 in provincia BAT, 137 in provincia di Foggia, 58 in provincia di Taranto, 15 in provincia di Lecce, 13 in provincia di Brindisi e 7 attribuiti a residenti fuori regione. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 531.155 test. 6187 sono i pazienti guariti, 8708 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 15.581. (ANSA).