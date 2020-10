Covid: Delrio, con Sure più forte impegno per occupazione

ROMA, 27 OTT - "Dieci miliardi all'Italia per il sostegno all'occupazione. La Commissione europea ha stanziato oggi la prima parte dei 27 miliardi di prestiti a condizioni vantaggiose destinati al nostro Paese nell'ambito del piano Sure. Viene rafforzato quindi l'impegno del governo perché, nonostante la crisi gravissima, nessun resti senza lavoro. Diventa così realtà una misura pensata e voluta dai nostri governi che è anche un chiaro segnale del cammino fatto dall'Ue in direzione della solidarietà e della effettiva costruzione della casa comune europea". Così il capogruppo democratico alla Camera Graziano Delrio (ANSA).