Covid: proteste Milano, lancio molotov

MILANO, 26 OTT - Una manifestazione, contro le misure di contenimento anti-covid, è stata organizzata questa sera a Milano inizialmente lungo corso Buenos Aires la più importante strada commerciale della città: vi prendono parte centinaia di manifestanti che hanno fatto esplodere grossi petardi e molotov. Il gruppo ha occupato temporaneamente la via con un corteo improvvisato e non autorizzato per poi procedere verso la Regione Lombardia e il centro. In particolare, lungo il percorso sono state lanciate due bottiglie incendiarie e una terza contro un'auto della polizia locale che fortunatamente non è stata centrata. Dal corteo, in diversi hanno urlato insulti e slogan contro il premier Giuseppe Conte. In Buenos Aires sono stati danneggiati dehors, le transenne usate per il Giro d'Italia di ciclismo sono state lanciate nella scale della metropolitana, molti cassonetti sono stati rovesciati. (ANSA).