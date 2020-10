Castelli, indennizzi da 100% a 200% del calo di fatturato

ROMA, 26 OTT - "Il fondo perduto a cui stiamo lavorando nel decreto "ristori" andrà dal 100% al 200% del calo del fatturato. In sostanza da 3 a 6 volte la percentuale garantita con il decreto rilancio". Lo spiega, intercettata dall'ANSA, la vice ministro dell'Economia Laura Castelli in vista del Cdm sugli indennizzi. "Un supporto immediato a tutte quelle attività che, per le disposizioni del Dpcm, dovranno chiudere o limitare gli orari di apertura", aggiunge Castelli che conclude: "Stiamo chiedendo loro un grande sacrificio per garantire il benessere di tutti. E' giusto che lo Stato si schieri dalla loro parte". (ANSA).