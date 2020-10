In Brasile oltre 157 mila morti e quasi 5,4 mln di contagi

BRASILIA, 26 OTT - Il Brasile ha superato i 157mila decessi causati dal coronavirus, con una media giornaliera in discesa, mentre sfiora i 5,4 milioni di contagiati secondo gli ultimi dati delle segreterie sanitarie dei governi statali. Tra sabato e domenica sono stati segnalati 237 nuovi decessi, portando il totale a 157.163 morti, secondo quanto riportato dalla tv Globo. La media mobile giornaliera delle vittime è 468, che rappresenta un calo del 17% rispetto ai numeri di due settimane fa. Questa domenica è stato il quarto giorno consecutivo con una media nazionale in diminuzione, con 12 su 27 Stati che mostrano un calo dei tassi di mortalità, altri 12 che mostrano stabilità, due che mostrano dati in aumento e uno solo che non ha aggiornato le sue statistiche. Nelle ultime 24 ore sono stati invece notificati 12.535 pazienti infetti da Covid-19, con il dato accumulato che è salito a 5.393.759 e una una media giornaliera nazionale di 23.031, inferiore dell'1% rispetto alla media dei 14 giorni passati. (ANSA).