Willy:Conte,violenza va scardinata con studio e sforzo tutti

ROMA, 26 OTT - "E' una violenza che purtroppo possiamo assumere come emblematica e chiama tutti ad una assunzione di responsabilità collettiva. Per evitare che si ripeta un caso come quello di Willy Monteiro dobbiamo fare tutti uno sforzo quotidianamente. Martin Luther King diceva che a spaventare non è la violenza dei cattivi ma l'indifferenza dei buoni". Lo dice il premier Giuseppe Conte intervenendo alla cerimonia in onore di Willy Monteiro, in corso presso l'Istituto Tecnico Industriale Statale "Michele Maria Milano" di Polistena (Rc). "Noi dobbiamo scardinare la violenza, fare in modo che non risulti attrattiva. E il modo migliore è studiare, solo adeguati strumenti culturali prevengono l'attrattività della violenza", spiega Conte nel suo video intervento. (ANSA).