Ligabue, 4 dicembre album di inediti e raccolta con singoli

ROMA, 26 OTT - "Stanno per uscire due album, e tutti e due hanno a che fare con un numero importante per me". Ligabue, con un video sui social, annuncia l'uscita di due album il 4 dicembre e mostra le copertine dei due progetti. "Uno è un 7, perché mi sono reso conto che avevo nel cassetto 7 spunti di canzoni che avevo voglia di elaborare, le ho riarrangiate insieme a Fabrizio Barbacci e questo è un vero e proprio album inediti. Poi mi sono reso conto che tutti i singoli usciti in questo trentennale sono 77. Quindi esce anche un cofanetto con tutti i singoli di questi 30 anni". (ANSA).