Covid: Mattarella, ricerca gioco di squadra, non gara

ROMA, 26 OTT - La ricerca "è un gioco di squadra e nella emergenza mondiale serve non competizione ma dialogo e scambio di informazioni e studi. Ora è tempo di collaborazioni e di alleanze globali, non di egoismi. Bisogna condividere le scoperte come si condivide la sofferenza". Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. (ANSA).