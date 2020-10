In auto piomba su piazza, denunciata passeggera

GENOVA, 26 OTT - Si è presentata in questura la passeggera che era a bordo della Bmw che sabato sera a Genova è piombata in piazzetta Pedegoli nel quartiere di Quezzi, falciando quattro ragazzine, tra cui una incinta. La giovane di 21 anni è stata denunciata per omissione di soccorso. Il conducente della vettura, L.B. di 23 anni, è stato arrestato ieri per lesioni personali stradali gravissime e omissione di soccorso. Secondo le testimonianze raccolte dagli agenti della polizia municipale e dalla polizia di Stato, il ragazzo sarebbe arrivato a tutta velocità e, dopo avere perso il controllo, ha travolto uno scooter che ha preso fuoco. La macchina e la moto hanno travolto quattro ragazzine, tra i 16 e i 19 anni, due delle quali rimaste ferite in modo grave. Il giovane, invece di prestare soccorso, ha tolto la parte anteriore della vettura che era rimasta incastrata ed è scappato. La polizia lo ha trovato dopo diverse ore mentre cercava di nascondersi.(ANSA).