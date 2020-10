Covid:Calabria conferma Dad al 100% per superiori fino al 13

CATANZARO, 26 OTT - Il presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì ha firmato una nuova ordinanza con la quale "riconferma la sospensione integrale delle lezioni in presenza fino al prossimo 13 novembre. Nei successivi dieci giorni ci si allineerà alla Dad al 75%". Una decisione presa alla luce del Dpcm del premier Giuseppe Conte che prevede la didattica a distanza al 75%. Da oggi le scuole superiori della Calabria resteranno chiuse. Aperte, invece, materne, elementari e medie. "Successivamente, dal 14 al 24 novembre 2020, a seguito dell'analisi dei dati epidemiologici - è scritto nella nuova ordinanza - si valuterà la possibilità di consentire la didattica digitale integrata nella misura non inferiore al 75% delle attività". L'ordinanza, inoltre, "dispone - anche a seguito dell'avvenuta interlocuzione con il Comitato regionale universitario di coordinamento della Calabria (Coruc) - la sospensione delle attività didattiche in presenza presso le università, le quali assicurano lo svolgimento di tali attività in modalità a distanza. Restano ferme, nel rispetto della normativa e dei protocolli di sicurezza vigenti, le attuali modalità di erogazione 'mista' o 'blended' delle attività didattiche per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di studio e per gli studenti dei corsi di dottorato e di specializzazione in campo sanitario, delle prove d'esame, nonché le attività da svolgere necessariamente in presenza in loco riguardanti le esercitazioni in laboratorio e il tirocinio". Il nuovo provvedimento, conferma l'obbligo dell'utilizzo della mascherina anche all'aperto se non è garantita in modo continuativo la condizione di isolamento. (ANSA).