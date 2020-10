Maltempo: in Liguria domani allerta arancione per piogge

GENOVA, 25 OTT - Peggiora il tempo sulla Liguria. Per i possibili rischi collegati agli effetti al suolo delle precipitazioni, l'agenzia regionale Arpal ha emanato per domani una allerta meteo per piogge diffuse e temporali: sarà allerta gialla già dalla mezzanotte per diventare arancione nel centro e nel levante a partire da orari diversi nel mattino e fino alle ore 17, per tornare quindi gialla. Nel dettaglio: nel ponente della Liguria ci sarà allerta gialla dalle ore 00.00 alle 20.00 di domani, lunedì 26 ottobre (bacini piccoli e medi, sono esclusi i grandi bacini). Nel centro della regione l'allerta sarà gialla dalle 00.00 alle 07.00 di domani, poi arancione fino alle 17.00, poi gialla fino alle 23.59. Nel Levante l'allerta sarà gialla dalle 00.00 alle 12.00 di domani, poi arancione fino alle 17.00, poi gialla fino alle 23.59 (bacini piccoli e medi). Sui bacini grandi l'allerta sarà gialla dalle 12.00 alle 23.59. Nell'entroterra di centro-ponente regionale: centro regionale l'allerta sarà gialla dalle 00.00 alle 07.00, poi arancione fino alle 17.00, e quindi gialla fino alle 20.00 (bacini piccoli e medi). Infine, nell' entroterra di centro-levante regionale, l'allerta meteo sarà gialla dalle 00.00 alle 08.00 di domani, poi arancione fino alle 17.00, e ancora gialla fino alle 23.59 (bacini piccoli e medi). Allerta solo gialla nell'entroterra di centro-levante tra le 8 .00 e le 23.59. (ANSA).