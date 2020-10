Covid: prosegue aumento casi in Puglia, oggi sono 631

BARI, 24 OTT - Oggi in Puglia sono stati analizzati 5.339 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 631 nuovi positivi, con un incremento di 41 casi rispetto ai 590 di ieri. I decessi registrati oggi sono dieci. I nuovi contagi sono stati rilevati 284 in provincia di Bari, 32 in provincia di Brindisi, 101 in provincia BAT, 123 in provincia di Foggia, 36 in provincia di Lecce, 60 in provincia di Taranto. Sei sono attribuiti a residenti fuori regione. I 10 decessi sono avvenuti: 6 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 2 Foggia, 1 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 518.574 test; 5977 sono i pazienti guariti; 7398 sono i casi attualmente positivi. "Il numero quotidiano di contagi in leggero e continuo aumento - spiega l'assessore regionale alle Politiche della Salute, Pier Luigi Lopalco - si accompagna di conseguenza ad una pressione sul Servizio Sanitario Regionale, sia sui servizi territoriali che sul sistema ospedaliero. È importante uno sforzo da parte di tutti per rallentare la crescita dei contagi. Nelle prossime settimane dobbiamo ridurre al minimo necessario i nostri contatti sociali". (ANSA).