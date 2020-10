Covid: Decaro, momento spaventoso, serve unità

BARI, 24 OTT - "Viviamo un momento complicato e spaventoso del nostro Paese. Individuare vie d'uscita è complesso. A noi rappresentanti istituzionali, tutti, ai diversi livelli, tocca dimostrare la capacità di guidare le nostre comunità in questa strada impervia". Lo dichiara il presidente dell'Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, commentando le parole rivolte dal presidente Mattarella ai rappresentanti delle istituzioni. "Siamo davanti a una situazione straordinaria che necessita di una risposta straordinaria - aggiunge Decaro - una risposta che sia innanzitutto di esempio per i cittadini". "Le istituzioni e la politica - esorta il presidente dell'Anci - siano all'altezza del loro ruolo, come ci ha ricordato oggi il presidente Mattarella. Lealtà, collaborazione istituzionale e unità sono le parole chiave che ci devono guidare in questo cammino. Noi sindaci siamo pronti a fare la nostra parte". (ANSA).