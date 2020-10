Egitto: aperti i seggi per eleggere 568 deputati

(ANSA-AFP) - IL CAIRO, 24 OTT - Aperti i seggi in Egitto dove si vota oggi per le legislòative in una chiamata alle urne che non dovrebbe tuttavia riservare troppe sorprese, Ci si attende infatti la vittoria della maggioranza che fa capo al presidente Abdel Fattah al-Sisi, l'ex generale al potere da sei anni. Sono circa 63milioni gli aventi diritto al voto, su una popolazione di 101 milioni, chiamati ad eleggere 568 deputati su un totale di 596. Sono infatti 28 i deputati che vengono invece scelti dal presidente. (ANSA-AFP).